Молодожены могут пригласить всех гостей на бракосочетание в загс

Ограничение по количеству присутствующих на регистрации брака отменено в Тюменской области, ранее участвовать в церемонии могли не более 10 человек, включая сотрудников загса.

Запрет был введен в регионе в 2020 году для предотвращения распространения COVID-19, а отменен в связи со снижением заболеваемости коронавирусом.

"Хорошая новость для тюменских молодоженов, их родных и друзей – отменяется запрет на присутствие на церемонии регистрации брака более 10 человек", - сообщил о снятии запрета в своем телеграм-канале губернатор Александр Моор.