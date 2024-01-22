ЗАГС Тюменского района установил рекорд по бракам, официально поженив за год 1938 пар

Фото - https://atmr.ru

Рекордное за последние восемь лет количество браков зарегистрировало управление ЗАГС Тюменского района в 2023 году - официальный статус семьи получили 1938 пар, сообщает администрация муниципалитета.

Также в прошлом году в муниципалитете зарегистрировали 452 рождения и 346 актов о перемене имени. В рамках 100-летия Тюменского района новобрачным и родителям новорожденных вручали поздравительные адреса главы района.

"Стажистов" в районном управлении ЗАГС тоже поздравляли. Медали и благодарственные письма губернатора получили супруги Филатовы и Калачевы. Одним из эстафетных мероприятий юбилейного года стало чествование семей Фадюшиных из Каменки и Кукушкиных из Онохино. В муниципальных образованиях на праздничных мероприятиях, посвященных юбилею района, нашли адресатов 169 медалей: 117 – к 50-летию супружеской жизни, 35 – за 55 лет брака, 11 – за 60 лет и 6 семей чествовали за 65-летний юбилей семьи.

В 2023 году специалисты управления провели три выездных регистрации - в центрах культуры и досуга "Юность" (Каскара) и "Вернисаж" (Винзили). В этом году, объявленном в России Годом семьи, новобрачных, супругов-юбиляров и молодых родителей также обещают порадовать особыми поздравлениями.