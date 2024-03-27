Две золотые свадьбы отметили в загсе Заводоуковска

Супруги Дяченко из Заводоуковска отметили золотую свадьбу. Владимиру Дмитриевичу и Галине Леонидовне в загсе провели торжественную церемонию и вручили памятную медаль с 50-летием брака, благодарственные письма от губернатора области и главы городского округа.

Полувековой юбилей любви, верности и согласия отметила месяц назад ещё одна супружеская пара – семья Евдокимовых. Для Владимира Александровича и Валентины Сергеевны в загсе также звучал вальс Мендельсона.

Супруги Дяченко и Евдокимовы говорят, что дожили до 50-летнего юбилея, не только не потеряв искренности чувств, но и приобретя новые – мудрость и тонкое понимание жизни. Счастливые пары до сих пор держат друг друга за руки, нежно смотрят в глаза — подают пример своим детям. У каждой семьи по двое сыновей и по пять внуков.