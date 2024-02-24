Около 13 тысяч тюменских пар зарегистрировали свои отношения в 2023 году

В минувшем году 12 893 тюменские пары зарегистрировали свои отношения, - рассказали в органах ЗАГС Тюменской области.

Там добавили, что в 2024 году уже подано более 4,6 тысяч заявлений о заключении брака.

Также стало известно, какие самые популярные имена для малышей выбирали тюменцы.

"Чаще всего при государственной регистрации рождения родители называли детей следующими именами: Александр, Артем, Михаил, Матвей, Максим; София, Анна, Ева, Мария, Виктория", - сообщили в ведомстве.

В списке самых редких и необычных имен в 2023 года оказались Яромир, Енисей, Янислав, Фадей, Космос, Савельяна, Маруся, Ассоль, Лукерья, Мальвина, - сообщает АиФ-Тюмень.