Около 13 тысяч тюменских пар зарегистрировали свои отношения в 2023 году

12:26 24 февраля 2024
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В минувшем году 12 893 тюменские пары зарегистрировали свои отношения, - рассказали в органах ЗАГС Тюменской области.

Там добавили, что в 2024 году уже подано более 4,6 тысяч заявлений о заключении брака.
Также стало известно, какие самые популярные имена для малышей выбирали тюменцы.
"Чаще всего при государственной регистрации рождения родители называли детей следующими именами: Александр, Артем, Михаил, Матвей, Максим; София, Анна, Ева, Мария, Виктория", - сообщили в ведомстве.

В списке самых редких и необычных имен в 2023 года оказались Яромир, Енисей, Янислав, Фадей, Космос, Савельяна, Маруся, Ассоль, Лукерья, Мальвина, - сообщает АиФ-Тюмень.

Теги: ЗАГС
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