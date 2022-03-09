Ходатайства депутатов и трудовых коллективов о поощрении тюменцев рассмотрели в гордуме

Депутаты Тюменской городской думы обсудили и одобрили очередной список кандидатов на поощрение благодарностями, грамотами думы, а также нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью".
Вопрос о поощрении 41 жителя города благодарностями, 19 горожан почетными грамотами Тюменской городской Думы, одного – нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" рассмотрен на очередном заседании комиссии по поощрениям. Среди представленных к поощрению – учителя и воспитатели, медицинский персонал, работники культуры и нефтяной промышленности.
Члены комиссии единогласно одобрили все предложенные кандидатуры.
Председатель комиссии по поощрениям Надежда Ачкасова подчеркнула, что в Тюмени много людей, чей труд достоин признания. "У многих кандидатов стаж работы в отрасли совпадает со стажем в организации. Все представленные к поощрениям – достойные люди", – отметила Надежда Ачкасова.
Окончательное решение о поощрении тюменцев наградами будет принято на очередном заседании городской думы 31 марта.
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