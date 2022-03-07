В тюменском автопробеге в поддержку ВС РФ приняли участие около 100 автомобилистов

09:31 07 марта 2022
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Автопробег в поддержку армии России прошел в Тюмени 6 марта,  участие в нем приняли около 100 автомобилей из патриотических клубов, спортивных, общественных и ветеранских организаций, сообщил глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко в своем Instagram.

"Колонна из более ста автомобилей с флагами российского триколора и наклейками в виде знака "Z" проехала по центральным улицам города. Тюменцы радушно встречали участников автопробега – аплодировали и высказывали слова благодарности". - сообщил Чуйко.

Одним из главных участников автопробега стал Герой России – Владимир Шарпатов. Известный своим подвигом в годы афганской войны, офицер призвал всех сограждан объединиться и быть вместе.

По завершении автопробега участники патриотической акции возложили цветы к Вечному огню и почтили память тех, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны.

видео - https://www.instagram.com/chuyko_roman

Теги: акции , армия , народный фронт , патриотизм
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