В тюменском автопробеге в поддержку ВС РФ приняли участие около 100 автомобилистов

Автопробег в поддержку армии России прошел в Тюмени 6 марта, участие в нем приняли около 100 автомобилей из патриотических клубов, спортивных, общественных и ветеранских организаций, сообщил глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко в своем Instagram.
"Колонна из более ста автомобилей с флагами российского триколора и наклейками в виде знака "Z" проехала по центральным улицам города. Тюменцы радушно встречали участников автопробега – аплодировали и высказывали слова благодарности". - сообщил Чуйко.
Одним из главных участников автопробега стал Герой России – Владимир Шарпатов. Известный своим подвигом в годы афганской войны, офицер призвал всех сограждан объединиться и быть вместе.
По завершении автопробега участники патриотической акции возложили цветы к Вечному огню и почтили память тех, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны.
видео - https://www.instagram.com/chuyko_roman
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