Герой России высоко оценил работу справедливороссов по помощи жителям Донбасса

Герой России Владимир Шарпатов ознакомился с работой пункта сбора гумпомощи беженцам Донбасса, созданный депутатом Госдумы от Тюменской области Александром Ремезковым при поддержке регионального отделения партии "Справедливая Россия - За правду" на базе его общественной приемной в Тюмени.

Владимир Шарпатов входит в Совет регионального отделения "Справедливой России - За правду". Звания "Герой России" удостоен как командир захваченного экстремистами самолета Ил-76: после года афганского плена в 1996 году он организовал побег и смог вместе с экипажем на своем самолете вернуться на родину.

Шарпатов высоко оценил организованную в Тюмени работу по оказанию гуманитарной помощи Донбассу, отметил важность поддержки для пострадавших от действий украинских националистов. Также он пообщался специалистом "горячей линии" по психологической поддержке тюменцев.

Ветеран поделился опытом с представителями молодежного крыла СРЗП в Тюмени и в режиме ВКС принял участие в заседании Совета по делам ветеранов при председателе партии "Справедливая Россия - За правду" Сергее Миронове. Он отметил, что военная операция на Украине проводится для того, чтобы спасти украинский народ от фашизма, а в России сегодня особенно важно необходимо уберечь молодежь от экстремистской пропаганды, меняя информационную повестку в СМИ и школьную программу. Нужно постоянно рассказывать новому поколению о подвигах дедов и прадедов так, как это делают сегодня члены ассоциации "Герои Урала", участником которой является и Шарпатов.