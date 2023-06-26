СРЗП выдвинула Владимира Пискайкина кандидатом в губернаторы Тюменской области

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Депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин подал документы в избирком на участие в выборах губернатора Тюменской области, сообщается на сайте регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ".

По словам Пискайкина, партийная конференция регионального отделения партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" состоялась 24 июня, гостями мероприятия стали члены Центрального совета партии писатель Александр Казаков и сенатор Сергей Безденежных дали однозначные оценки: военные должны выполнять приказ верховного главнокомандующего и сложить оружие.

"Региональное отделение выдвинуло меня кандидатом в губернаторы Тюменской области. Ранее мою кандидатуру согласовал президиум Центрального совета партии. Как сказали московские коллеги, единогласно. Документы сданы в избирательную комиссию Тюменской области. Мы начинаем новый этап партийной жизни и работы. В ближайшее время я познакомлю вас с основными тезисами моей предвыборной программы", - сообщил политик в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что от КПРФ на пост губернатора будет претендовать Иван Левченко, кандидатура на участие в выборах от ЛДПР - Денис Садовников, действующего губернатора Александра Моора выдвинула партия "Единая Россия".