Депутаты Тюменской гордумы отработали VII созыв сплоченной эффективной командной

Тюменская городская дума VII созыва подводит итоги своей пятилетней работы, руководители всех партийных фракций отмечают, что выпавшая на седьмой созыв пятилетка выдалась трудной в социально-экономическом плане, но это сплотило депутатов и они смогли успешно выполнить наказы жителей города и эффективно выполнить остальные взятые на себя обязательства, что способствовало успешному развитию городской среды и местного самоуправления, выстраиванию диалога между властями и широкой общественностью.
Дмитрий Осипов, руководитель фракции "Единая Россия":
— Самое главное, что стоит констатировать, - Тюмень продолжает свое активное развитие. За минувшие пять лет нас стало больше на 100 тысяч человек. Это важный интегральный показатель, который говорит о том, что наши городские программы работают, а тюменцы и все, кто приезжает в наш город жить, верят в Тюмень, связывают с ним свое будущее и будущее своих детей. Это значит, что у нас есть хороший задел для того, чтобы Тюмень и далее продолжала развиваться. Безусловно, минувшие пять лет оказались временем больших вызовов, потрясений, когда мы вынуждены были действовать в условиях неопределенности, повышенной экономической турбулентности. Вместе с тем все те вопросы, с которыми нам обращались тюменцы, и все те планы, которые мы перед собой ставили по разным направлениям работы, были реализованы. Тюмень сохранила запас прочности, который позволяет городу дальше двигаться вперед. Я очень благодарен всем коллегам за то, что все необходимые, порой срочные, экстренные решения принимались без потери времени, динамики, за то, что каждый депутат исходил из интересов дела, интересов города и интересов тюменцев, когда те или иные вопросы, даже очень непростые, решались оперативно. Отдельное спасибо коллегам по фракции, потому что когда ты представляешь фракцию большинства, с одной стороны, это всегда возможность принимать любые решения, с другой стороны — это большая ответственность, потому что за все победы и трудности, сложности отвечаем в первую очередь мы, фракция партии "Единая Россия". И я считаю, что пройденный путь позволяет с уверенностью смотреть нам вперед.
Дмитрий Елагин, руководитель фракции ЛДПР:
— Фракция ЛДПР в гордуме VII созыва представлена пятью депутатами, это вторая по численности фракция в ТГД. Пять лет были непростыми для города, страны для мира. Пандемия, глобальные внешние угрозы сказывались в том числе и на деятельности городских депутатов. Несмотря на все вызовы, депутаты фракции не останавливали свою деятельность ни на один день — работали очно и заочно, вносили инициативы, предложения, выступали по социальным вопросам. Всегда лично общались с жителями города во дворах, предприятиях, организациях Везде, где была нужна наша помощь и поддержка, мы всегда искали возможности для реализации поставленных нашими избирателями задач. За этот период в адрес депутатов ЛДПР поступило более 1200 обращений от горожан, процент исполнения наказов избирателей у нас составляет более 90 %. Для нас это безусловный успех и нам точно есть чем гордиться. Депутатами фракции оказывалась и прямая поддержка людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ветеранам, людям с ограниченными возможностями здоровья, спортивным, общественным, творческим коллективам. Диалог с исполнительной властью у нас продуктивный, мы слышим друг друга, и в результате такого взаимодействия выигрывают горожане. Пять лет были непростыми, крайне интересными. Мы многое сделали, многое еще предстоит сделать, впереди избирательная кампания и сегодня у нас есть четкое понимание о дальнейших планах. Фракция ЛДПР совместно с городским отделением партии разработали программу развития Тюмени на следующие пять лет — она называется "50 шагов для развития Тюмени на 2023 -2028 годы". Она выверенная, прошла через общественные городские слушания в ней учтены все предложения жителей. И включает все аспекты жизни тюменцев. Идем дальше и работаем на благо жителей лучшего города земли.
Сергей Пыхалов, руководитель фракции КПРФ:
— Во фракции два депутата, однако в работе за пять лет у нас было более тысячи вопросов, в том числе от граждан, коллективов и общественных организаций. Более того, около 800 обращений поступило депутатам от жителей города, все они рассмотрены. Большинство из них касались оказания материальной помощи. Благоустройство дворовых территорий, расселения из аварийного и ветхого жилья. 34 наказа, которые нам поступили, реализованы на сто процентов. Так что можно сказать работали мы достаточно продуктивно. Хотелось бы, чтобы в следующем созывает депутатов от КПРФ было больше, чтобы могли больше работы выполнить. Мы активно работали в интернете, это было связано и с пандемией, сейчас со многими организациями работают в режиме ВКС, много уделяли внимание волонтерской деятельности, в частности, помощи Донецку, Луганску, сейчас идет специальная военная операция — мы тоже не остаемся в стороне: работаем с общественными организациями. В планах на будущее — много проектов, хочется их реализовать в следующем созыве. Дума, считаю, отработала хорошо. Выстроен контакт со всеми фракциями, которые представляют партии,в се достаточно конструктивно, отдельные вопросы нам не удалось продвинуть, но в целом работу оцениваю положительно.
Владимир Гороховцев, руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду":
— Фракция нашей партии в седьмом созыве, как и вся дума в целом, хорошо поработала: депутаты оказывали большое содействие жителям города в решении их проблем в нашу фракцию чаще всего обращались с вопросами по ЖКХ, помощи людям в трудной финансовой ситуации, по капремонту дворов, домов, устройству детей в садики и школы и другим жизненно важным ситуациям. Сложности жизни мы благодаря общим усилиям преодолевали. Депутаты нашей фракции в течение пяти лет активно взаимодействовали с жителями города и администрацией по вопросам капремонта крыш, помогали стать участниками муниципальных программ благоустройства. Как и все депутаты, представители нашей партии участвуют в волонтерской работе, оказывают помощь и поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. Особо хочется отметить слаженную работу администрации города и эффективное взаимодействие с депутатским корпусом. Вместе нам удалось решить многие вопросы.
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