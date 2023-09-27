В Тюменской гордуме депутатам нового созыва вручили удостоверения об избрании

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В Тюменской городской думе состоялось первое общее собрание депутатов нового, восьмого по счету созыва, на котором подвели итоги муниципальных выборов, вручли депутатам мандаты и определили состав оргкомитета, который займется подготовкой первого заседания думы.

Председатель территориальной избирательной комиссии Восточного административного округа Татьяна Гиблер напомнила, что выборы прошли 10 сентября, и сообщила, что после подсчета голосов и подведения итогов выборной кампании ТИК признала выборы состоявшимися и действительными как по одномандатным, так и по единому избирательному округам.

По единому округу в гордуму прошли 10 депутатов: Степан Киричук, Светлана Иванова, Екатерина Костылева, Эльвира Амирова, Дмитрий Осипов ("Единая Россия"); Николай Ремезков (СРЗП); Дмитрий Ошурков, Руслан Сабиров (ЛДПР); Сергей Пыхалов и Андрей Ким (КПРФ). По одномандатным округам избраны 26 депутатов. Все в торжественной обстановке получили удостоверения об избрании депутатами.

В оргкомитет по подготовке первого заседания думы решено включить председателя думы VII созыва Евгения Заболотного, старейшего депутата думы VIII созыва Степана Киричука, переизбранных депутатов Елену Бойко, Дмитрия Антипова, Дмитрия Осипова, Сергея Пыхалова, Алексея Чиркова, а также избранных по партийным спискам Светлану Иванову и Сергея Морева.

Как и в седьмом созыве, в думе сформировано четыре партийные фракции. Самая многочисленная у "Единой России", на втором месте - фракция ЛДПР, состоящая из 4 депутатов, КПРФ представлена двумя народными избранниками, столько же депутатов представляют партию "Справедливая Россия - за правду".

Лидер фракции "Единая Россия" Дмитрий Осипов подчеркнул, что партийцы продолжат следить за формированием и исполнением городского бюджета, важным направлением, как и прежде, является исполнение наказов избирателей и развитие волонтерского центра, который работает при гордуме с 2021 года:

Депутаты - представители "Единой России" перед собой ставят три основные задачи. Первая - сохранить высокие темпы развития, к которым привыкли горожане, чтобы обеспечить преемственность всех программных и внепрограммных обязательств. Для этого нужно принять нормальный бюджет, контролировать его исполнение и приложить все силы к тому, чтобы и в новом 2024 году, и в плановых 2025-26 годах все проекты, связанные с развитием города, сохранились. Второе важнейшее направление - реализация наказов, которые депутаты получили во время предвыборной кампании, а также контроль исполнения прежних наказов, которые находятся в стадии реализации. Третье - продолжить деятельность волонтёрского центра гордумы. Он создан на базе гордумы в 2021 году, на сегодня более 4 тысяч мероприятий реализовано, адресную помощь получили свыше 27 тысяч тюменцев. Поддержка волонтеров остается очень актуальной, будем развивать эту работу.

Лидер фракции ЛДПР в гордуме Руслан Сабиров сообщил, что во фракция по численности является второй после "Единой России":

Многие жители Тюмени подержали нашу программу "50 шагов для развития Тюмени". Она выверенная, прошла публичные слушания. В программе отражены такие направления, как здравоохранение, благоустройство, ЖКХ, поддержка ветеранов и многое другое. Помимо этого, с апреля мы реализуем проект по поддержке садоводов, уже объехали более 100 из 167 СНТ. Эта работа продолжится. Также отмечу, что мы единственная партия, которая отчиталась о проделанной в седьмом созыве работе, и намерены проводить такие отчеты ежегодно.

Лидер фракции КПРФ Сергей Пыхалов отметил, что в этом созыве партия представлена двумя депутатами, но на качестве работы это не отразится:

Будем работать по приоритетам партии, для эффективности привлекать больше сторонников. Наши двери всегда открыты для общественных организаций, трудовых коллективов. Основными вопросами для нас остаются социальная политика, вопросы ЖКХ, социальная ориентированность городского бюджета.

Руководитель фракции "Справедливая Россия - за правду" Сергей Морев рассказал, что во время выборной кампании от горожан поступило много обращений, сейчас идет систематизация и формирование списка наказов: