Финалистов форума "Синергия Сибири – 2021" наградили в Тюмени

Жюри VII Форума социальных проектов СО НКО Тюменской области "Синергия Сибири – 2021" подвело итоги конкурса социальных проектов, участвующих в Форуме. Награждение прошлов Общественной приемной Общественной палаты Тюменской области.

Социальные проекты оценивались по трем основным номинациям: проекты-победители конкурса Фонда президентских грантов за 3-5 лет, стартапы новых инновационных проектов и гражданские проекты, реализованные инициативными гражданами Тюменской области, не имеющими юридического лица.

Награждали финалистов форума председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев и председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества и поддержке СО НКО Общественной палаты Тюменской области Светлана Ярославова. Каждый социальный проект-победитель получит поддержку в реализации от Общественной палаты Тюменской области.

По результатам оценки жюри трем проектам была присвоена высшая награда форума. В номинации "Победители конкурса Фонда президентских грантов" гран-при получила Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" за проект "Звезда Героя". В номинации "Стартапы" гран-при завоевал атлетический клуб "Антей" за проект "Стоп COVID-19". В номинации "Гражданские проекты" гран-при забрала инициативная группа Клуба равного консультирования "ФЕНИКС". сообщили в Общественной палате региона.