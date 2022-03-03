Тюменский ЦУР запустил чат-бот по сбору помощи беженцам

17:27 03 марта 2022
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Региональный штаб #МыВместе проводит сбор гуманитарной помощи для прибывающих в Россию жителей ДНР и ЛНР. Информацию о том, где находятся пункты сбора вещей и как перевести средства нуждающимся, можно найти с помощью чат-бота "Время помогать |Тюменская область".

Напомним, Тюменская область отправила три партии гуманитарного груза для жителей из Донецкой и Луганской народных республик, после праздников запланирована очередная отправка.

Теги: гуманитарная помощь , Донбасс , ЦУР
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