Тюменский Роспотребнадзор уточнил условия, при которых жители региона не подлежат обязательной вакцинации от covid-19

Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области снизилась во всех возрастных группах среди взрослых и детей, в связи с этим со 2 марта изменены требования об обязательной вакцинации, сообщается на сайте РПН.
Вакцинироваться не обязаны:
граждане, имеющие медицинские противопоказания к прививке от коронавируса при наличии справки об этом;
граждане, у последняя прививка поставлена не позднее 6 месяцев;
граждане, официально переболевшие коронавирусом не позднее 6 месяцев;
граждане, у которых есть медсправка и (или) сертификат о положительных результатах теста на антитела (иммуноглобулинов G) к возбудителю covid-19.
Все, кто имеет медицинские противопоказания к прививке против covid-19, теперь могут работать в коллективе. Ранее работодателей обязали переводить таких сотрудников на дистанционку.
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