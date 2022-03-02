Тюменский Роспотребнадзор уточнил условия, при которых жители региона не подлежат обязательной вакцинации от covid-19

18:21 02 марта 2022
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Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области снизилась во всех возрастных группах среди взрослых и детей, в связи с этим со 2 марта изменены требования об обязательной вакцинации, сообщается на сайте РПН.

Вакцинироваться не обязаны:

граждане, имеющие медицинские противопоказания к прививке от коронавируса при наличии справки об этом;

граждане, у последняя прививка поставлена не позднее 6 месяцев;

граждане, официально переболевшие коронавирусом не позднее 6 месяцев;

граждане, у которых есть медсправка и (или) сертификат о положительных результатах теста на антитела (иммуноглобулинов G) к возбудителю covid-19.

Все, кто имеет медицинские противопоказания к прививке против  covid-19, теперь могут работать в коллективе. Ранее работодателей обязали переводить таких сотрудников на дистанционку.

Теги: вакцинация , коронавирус , Роспотребнадзор
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