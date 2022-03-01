Справедливороссы окажут тюменцам психологическую поддержку

Горячая линия по психологической помощи жителям Тюменской области откроется на базе депутатской приемной при поддержке регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ, сообщил депутат Госдумы РФ от Тюменской области Александр Ремезков.

"Тюменцы близко к сердцу приняли трагические события на Донбассе, страдания наших соотечественников. Многие тюменские семьи испытывают тяжелый стресс от информационного потока о ходе специальной военной операции, о внешнем давлении Запада на Россию. Люди обеспокоены политическими и экономическими последствиями этого противостояния для нашей страны. Опытные и высококвалифицированные психологи, привлеченные региональным отделением партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ в Тюменской области, помогут жителям региона пережить тот сложный период, не поддаваясь панике и не впадая в депрессию", - считает Ремезков.

Горячая линия будет работать в будни с 10:00 до 18:00 по адресу: Тюмень, улица Хохрякова 50, 3 этаж, офис "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ", кабинет 308, и по телефону +7 (3452) 46-77-12.

Работа "горячей линии" психологической поддержки в Тюмени будет вестись параллельно с работой по сбору гуманитарной помощи беженцам ДНР и ЛНР, отметил депутат Госдумы.