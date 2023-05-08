Горячая линия "Помощь при ЧС" начала работу в Тюменской области

В Тюменской области запущена горячая линия "Помощь при ЧС", жители региона могут получить актуальную информацию, позвонив со своего мобильного телефона на короткий номер 122 (дальше кнопка 2).
Время работы горячей линии с 7:30 до 20:00.
Операторы готовы проконсультировать по вопросам:
- поддержки граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, размерах финансовой помощи;
- расположения ближайших пунктов временного размещения (вещей, которые необходимо взять);
- эвакуации в случае опасности;
- защиты от смога.
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