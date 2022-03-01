Число временных фильтров для пациентов с ОРВИ сократили в Тюмени

В Тюменской области сократилось до шести число временных пунктов для пациентов с симптомами ОРВИ. На 1 марта пункты работают по адресам:

Аудиторный корпус ТюмГМУ, Тюмень, ул. 50 лет Октября, 53а – Областная клиническая больница №2 (ежедневно 08:00–20:00);

Рентгенологическое отделение Боровской больницы, п. Боровский, ул. Ленинградская, 16 (в будни 08:00–20:00, в выходные 08:00– 13:00);

Структурное подразделение Областной больницы №3, Тобольск, мкр. 7А, стр. 29В (в будни 08.30–16.00, перерыв 12.00– 12.30);

Расчетно-информационный центр, Ишим, ул. К. Маркса, 57 (в будни 08.00–20.00, в выходные 08.00– 16.00);

СШОР Голышманово, ул. К. Маркса, д.1, стр.3, помещение 1 ((в будни 08:00–20:00, в выходные 08:00– 18:00);

Централизованная клубная система, с. Вагай, ул. Первухина, 2 (в будни 08:00–18:00, в субботу 09:00– 15:00).

На фильтрах оказывается помощь взрослым и детям с симптомами ОРВИ. У обратившихся медики измерят температуру, уровень сатурации, давление, проведут общий осмотр и при наличии показаний бесплатно возьмут тест на COVID-19, если он окажется положительным - выдадут лекарства.

Если у вас появились симптомы ОРВИ, но состояние не является тяжёлым, вы можете без предварительной записи обратиться напрямую на фильтр, который относится к вашей поликлинике. Любую информацию по коронавирусу можно уточнить по тел. 122.