950 тюменских подростков прошли курс вакцинации от коронавируса

Вакцинацию против новой коронавирусной инфекции в Тюменской области прошли более 950 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает информационный центр регионального правительства.

Напомним, вакцина для детей 12-17 лет "Спутник-М" в регион поступила в конце января, от взрослой она отличается тем, что содержит в пять раз меньше антител.

Вакцинация проводится на добровольной основе в два этапа с перерывом в 21 день.

Всего в регионе проживают 105 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.