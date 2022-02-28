950 тюменских подростков прошли курс вакцинации от коронавируса

Вакцинацию против новой коронавирусной инфекции в Тюменской области прошли более 950 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает информационный центр регионального правительства.
Напомним, вакцина для детей 12-17 лет "Спутник-М" в регион поступила в конце января, от взрослой она отличается тем, что содержит в пять раз меньше антител.
Вакцинация проводится на добровольной основе в два этапа с перерывом в 21 день.
Всего в регионе проживают 105 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.
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