950 тюменских подростков прошли курс вакцинации от коронавируса

17:03 28 февраля 2022
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Вакцинацию против новой коронавирусной инфекции в Тюменской области прошли более 950 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает информационный центр регионального правительства.

Напомним, вакцина для детей 12-17 лет "Спутник-М" в регион поступила в конце января, от взрослой она отличается тем, что содержит в пять раз меньше антител.

Вакцинация проводится на добровольной основе в два этапа с перерывом в 21 день. 

Всего в регионе проживают 105 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.

Теги: вакцинация , коронавирус , подростки
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