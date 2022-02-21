Тюменцы направили в Ростовскую область 7 тонн гуманитарной помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР

Первая машина с грузом гуманитарной помощи отправилась в Ростовскую область. Оперативно собрать ее за счет собственных средств помогли депутаты фракций "Единой России" Тюменской областной и городской дум, предприниматели и жители региона, сообщили в пресс-служб регионального отделения партии.

За сутки в пункте сбора гуманитарной помощи на базе волонтерского центра "Единой России" и ОНФ в Тюменской области удалось собрать продукты питания, посуду, средства гигиены и другие необходимые предметы. Помощь эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик будет продолжена, подчеркнул секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов:

Сегодня отправили семитонную грузовую машину с гуманитарной помощью, собранную для жителей ДНР и ЛНР, прибывших в Ростовскую область. Благодарю Тюменское городское отделение партии во главе с Русланом Кухаруком за оперативную работу по сбору помощи. Отдельное спасибо членам фракций "Единой России" Тюменской облдумы и городской думы за значительный вклад в оказание помощи. Также благодарю ребят-волонтеров во главе с руководителем волонтерского центра партии Ольгой Швецовой. Первый груз гуманитарной помощи отправлен, сейчас идет сбор следующего.

С собранными "Единой Россией" предметами первой необходимости в Ростовскую область отправились и предметы, пожертвованные тюменцами. Их сбор организовали волонтеры движения "Мы вместе". Тюменское региональное отделение также благодарит АО "Золотые луга" за 540 литров молока, предоставленные предприятием.

Волонтерский центр "Единой России" и ОНФ с марта 2020 года помогает медикам и жителям региона во время пандемии, но готов помогать и беженцам, отметила руководитель регионального исполкома партии Ольга Швецова:

Мы постарались оперативно собрать и отправить именно то, в чем сейчас больше всего нуждаются эвакуированные. Оказаться без дома и личных вещей в другой стране – очень тяжело, нужно по-человечески поддержать людей, обеспечить им хорошие условия.

С первых дней образования волонтерского центра в его работе в качестве добровольцев участвуют ребята из Общественной молодежной палаты при Тюменской облдуме, сегодня они помогли погрузить всю собранную гуманитарную помощь в машину.