Сотрудники областного департамента экономики начали плести маскировочные сети

12:00 07 февраля 2024
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Специалисты департамента экономики Тюменской области в свободное от работы время с декабря плетут  маскировочные сети для участников СВО, мастерскую оборудовали в холле, пишет информцентр правительства ТО.

Коллектив присоединился к добровольческому движению в декабре 2023 года. Импровизированную мастерскую оборудовали в холле департамента, трудятся в свободное от работы время. Плести маскировочные сети экономистов научили волонтеры организации "Маскировка Z Тюмень". На сегодня готовы уже два изделия.

Теги: гуманитарная помощь , СВО
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