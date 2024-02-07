Сотрудники областного департамента экономики начали плести маскировочные сети

Специалисты департамента экономики Тюменской области в свободное от работы время с декабря плетут маскировочные сети для участников СВО, мастерскую оборудовали в холле, пишет информцентр правительства ТО.

Коллектив присоединился к добровольческому движению в декабре 2023 года. Импровизированную мастерскую оборудовали в холле департамента, трудятся в свободное от работы время. Плести маскировочные сети экономистов научили волонтеры организации "Маскировка Z Тюмень". На сегодня готовы уже два изделия.