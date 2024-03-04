Жители Сорокинского района делают "Сухой душ" для бойцов СВО

В Сорокинском районе стартовал проект по созданию "сухого душа" для бойцов специальной военной операции. Эта инициатива была запущена муниципальным штабом комитета семей воинов Отечества. "Сухой душ" представляет собой средство гигиены, разработанное для использования в полевых условиях, когда нет доступа к воде для принятия душа.

Для "сухого душа" используют дорнит. Эта такая тонкая губка, разрезанную на кусочки ее пропитывают специальным средством. При контакте с водой (достаточно всего 50 мл) это средство образует пену, которую затем можно вытереть полотенцем.

В комплексном центре социального обслуживания населения Сорокинского района уже начали подготовку таких пакетов. Всех желающих приглашают присоединиться к этой инициативе.