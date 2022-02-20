Тюменцы собирают гуманитарную помощь для беженцев из Луганска и Донецка

Региональный штаб #МыВместе начал сбор гуманитарной помощи для эвакуируемых из Донецкой и Луганской народных республик детей, женщин и пенсионеров, сообщает информцентр правительства Тюменской области.

"Региональный оперативный волонтерский штаб #МыВместе принял решение оказать посильную поддержку беженцам и объявил сбор гуманитарной помощи. Призываем жителей региона, организации, предприятия, представителей бизнеса, трудовые коллективы, волонтерские отряды не оставаться в стороне", - говорится в сообщении.

Волонтёры отмечают, что требуются вещи первой необходимости: средства гигиены для взрослых и детей, средства индивидуальной защиты, одноразовая посуда, постельные принадлежности, мелкая бытовая техника и электроприборы (чайники, микроволновые печи, удлинители), продукты питания с длительным сроком годности без особых требований к хранению и транспортировке, в том числе детское питание и бутилированная вода.

Гуманитарная помощь будет отправлена в регионы, в которых размещают беженцев из ДНР и ЛНР. Сбор вещей и продуктов в Тюмени ведет ДТиС "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46). График работы пункта - ежедневно с 8.00 до 18.00. Принести вещи и продукты можно и в иное удобное для вас время, по предварительному согласованию с координаторами.

Контактные телефоны штаба: 8 (3452) 68-93-96, 8-919-952-64-14 (Анастасия Баканова), 8-919-922-65-50 (Мария Симонова).