Депутаты Тюменской гордумы помогают волонтерам помогать

Депутаты Тюменской городской думы Николай Ремезков и Серей Морев предали Центру поддержки семей "Помощь рядом" медикаменты для военного госпиталя, а также ноутбук для работы организации и вещи в проект "Тюменская дармарка".

"Передали три разные посылки. Медикаменты для участников СВО, которые находятся в госпиталях. В наборе вата, бинты, болеутоляющие, противовирусные и так далее. Еще две коробки с вещами - для "Дармарки" и дальнейшей передачи нуждающимся. Помимо этого, подарили организации компьютер для работы, для ведения учета", - сообщил Николай Ремезков.

Депутат отметил, что с центром "Помощь рядом" сложились доверительные отношения, виден результат и объем их работы, примечательно, что они помогают горожанам как в Тюмени, так и зоне специальной военной операции - таким образом помощь можно оказать разным группам людей.

Руководитель АНО "Центр поддержки семей "Помощь рядом" и проекта "Тюменская дармарка" Татьяна Филина рассказала, что депутаты гордумы регулярно оказывают помощь - передают вещи, откликаются на различные просьбы. "Мы уже давно работаем вместе, и помощь их для нас очень важна. Стараются помочь во всем, с чем бы мы ни обратились. На праздники новогодние для детей делали подарки, купили холодильник в организацию, так как у нас есть медикаменты, которые надо хранить в холоде. Мы признательны им за такое внимание", - рассказала Татьяна Филина.

Центр поддержки семей "Помощь рядом" является некоммерческой автономной организацией, с июня 2024 года находится по адресу: улица Холодильная, 13А. Желающие могут принести сюда вещи в хорошем состоянии, памперсы, пеленки, одноразовую посуду и прочее для передачи в военные госпитали. Следующую партию груза, в которую войдут и собранные депутатами медикаменты, отсюда в с волонтерами планируют отправить в марте.