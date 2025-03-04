Ветеранов СВО и их семьи в Тюменской области готовы научить бизнесу

Проект "Свое дело: от идеи к бизнесу" в Тюменской области намерено запустить реготделение "Опоры России", цель - помочь ветеранам специальной военной операции попробовать свои силы в предпринимательской деятельности с помощью опытных наставников.

О новом проекте на дне открытых дверей Тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" рассказал председатель отделения ОР в Заводоуковске Александр Ильин.

"У нас новый проект, называется "Свое дело: от идеи бизнеса". Хотим сделать совместно с комитетом по наставничеству "Опоры России". Суть его заключается в том, что помочь участникам СВО и членам их семей попробовать себя в роли предпринимателей. И если им это заходит, если они чувствуют, что это их, то мы готовы взять на ними шефство и, соответственно, провести дальше в мир бизнеса", - сообщил Ильин.

В беседе с журналистами Александр пояснил, что количество участников проекта пока не определено - через различные общественные организации сейчас изучается запрос со стороны ветеранов СВО на такое обучение. В Заводоуковске позитивный отклик есть.

Предполагается, что вводный курс может составить от трех до семи дней. Тех, у кого будет живой интерес к теме, желание двигаться дальше и идеи, поделят на группы и закрепят за наставниками для индивидуальной прокачки знаний и формирования опыта. Более подробно узнать о проекте можно в офисе "Опоры России".

Помимо этого, по инициативе первого вице-президента "Опоры России" все участники СВО и члены их семей смогут бесплатно поучаствовать в мероприятиях, которые ОП проводит для предпринимателей в регионе.