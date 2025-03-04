В Тюмени тушат пожар в "Городских парильнях"

Сообщение о задымлении на кровле трёхэтажного здания по на улице Полевая, 28 поступило в восьмом часу вечера. На месте работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Находившиеся в здании люди эвакуировались самостоятельно. Сведений о пострадавших нет. Согласно данным онлайн-карт, по указанному адресу находится баня "Городские парильни".

"В настоящее время огнеборцы обнаружили очаг тления. Ведутся работы по проливке и разборке конструкций. Площадь возгорания уточняется", - сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.