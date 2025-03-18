Депутаты Тюменской гордумы передали часть масксетей для отправки в зону СВО

Акция "Плетем сети вместе" в Тюменской городской думе проходит с 24 февраля, к концу апреля депутаты при участии всех желающих планируют сплести 235 метров сетей. Акция посвящена юбилею гордумы, 80-летию Великой Победы, а также российскому Году защитников Отечества и региональному Году героев. 18 марта часть готовых сетей гордума передала для отправки в зону специальной военной операции.

"Нашей акцией мы хотим внести свою лепту в поддержку военнослужащих. Сегодня мы одну часть сетей закончили и передали их ребятам-пограничникам, потому что именно они от нашего города и от региона занимаются передачей гуманитарной помощи бойцам. Планируем, что к концу апреля мы выполним задачу, которую мы себе определили в 235 метров сетей, но это не значит, что работу мы на этом закончим. Мероприятия в честь юбилея думы, юбилея Великой Победы мы будем продолжать", - отметила председатель городской думы Светлана Иванова.

Спикер подчеркнула, что в акции участвуют не только депутаты, аппарат думы, активисты первичной ветеранской организации думы, члены Общественной молодёжной палаты, но и сотрудники городской администрации, представители ТОС. Большую помощь и поддержку оказывают, а также обучают правильному плетению сетей волонтёры группы "Содействие 72" при Тюменском отделении ДОСААФ.

Депутаты загрузили сети в один из УАЗов-"буханок", которые уже на следующей неделе отправятся к месту назначения. Председатель правления Общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов сообщил, что 24 марта из Тюмени отправляется очередной большой конвой, собранный жителями и компаниями области. Груз доставят по трем направлениям: Курск и Белгородская область, Краснодон и Мариуполь. Он отметил, что сети очень востребованы не только у бойцов, их используют и для защиты от дронов стратегически важных объектов, в том числе дорог.