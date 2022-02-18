Компания "Золотые луга" станет участником гастроярмарки в "Преображенском"

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Гастрономическая ярмарка "Покупаем тюменское" состоится 19-20 февраля в гастромаркете "Преображенский". Участниками станут местные товаропроизводители, в том числе компания "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири.

Ярмарка включает насыщенную программу: запланированы развлекательная программа, семейная программа на свежем воздухе, мастер-классы от шеф-повара для всех желающих, а также марафон призов от тюменских производителей.

"Золотые луга" представит гостям ярмарки широкий ассортимент молочной продукции, в том числе творог, сливочное масло, традиционные молочные продукты, полезные кисломолочные напитки торговой марки "Живи здорОво!". На дегустации все желающие смогут попробовать натуральные сыры и новинку 2021 года – питьевые йогурты десертной коллекции в семейной упаковке со вкусами "Черничный пирог", "Лимонный пай" и "Печеное яблоко – корица".

Стенд производителя можно будет легко найти и узнать: гостей там встретят яркими воздушными шарами с фирменной символикой. Состоится беспроигрышная лотерея среди покупателей. Кроме того, в рамках розыгрышей подарков от местных производителей можно будет выиграть набор свежей и полезной молочной продукции от компании "Золотые луга".

"Гастромаркет "Преображенский" - новая и интересная для нас площадка. В микрорайоне Тюменская слобода живет большое число молодых, многодетных семей, молодежи, и мы будем рады встретиться с активными и инициативными потребителями, получить обратную связь и мнение о нашей продукции. Приглашаем всех тюменцев принять участие в гастроярмарке, провести весело и с пользой время вместе с родными и друзьями, а заодно – приобрести свежую и качественную продукции местных производителей", - отметила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отметит 90-летний юбилей. Завод является одним из первых молочных предприятий Тюменской области.