Гигантские блины на Масленицу вновь собираются печь в Ялуторовске

В Ялуторовске после двухлетнего перерыва состоялся тест-драйв по выпечке трехметровых блинов к Масленице 2022. Объединив усилия, команда блинопёков активно включилась в работу.
Среди тек, кто собирается соревноваться за самый качественный блин - сотрудники 24 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС по Тюменской области.
"Уникальная рецептура + команда в работе + незабываемые эмоции. У команды есть огромный шанс, объединив усилия, перевернуть гигантский блин и войти в книгу рекордов России", - уверена в ГУ МЧС РФ по Тюменской области.
Проводы Масленицы и конкурс блинопеков на Сретенской площади Ялуторовска состоятся 6 марта.
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