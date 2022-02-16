В Тюмени появился первый Telegram-канал для общественников

Telegram-канал "Новости Прометея" запустила президент тюменского фонда общественной дипломатии "Диалог" Ирина Ульянова.

Автор обещает публиковать в канале новости и аналитику, касающиеся общественных слушаний, инициативного бюджетирования и иных форм коллективного участия граждан в принятии важных для областной столицы и региона решений, а также рассказывать о грантах для СОНКО, мероприятиях, делиться комментариями экспертов.

Изданию NewsProm.ru Ирина Ульянова рассказала, что у каждого регионального департамента есть свой чат, где НКО информируют о конкурсах и мероприятиях, поэтому концепцию ведения Telegram-канала пришлось тщательно продумывать, чтобы не дублировать имеющиеся каналы коммуникаций.

"Главная задача Telegram-канала "Новости Прометея" - повышение престижности некоммерческой деятельности и транслирование экспертной позиции лидеров НКО. Это канал о тех, кто несёт огонь своей души людям. У меня не авторский канал, но и не анонимный, так что пойду по сложному пути хороших новостей. Насколько это возможно…" - прокомментировала Ирина Ульянова.

В новом Telegram-канале можно не только читать, но и комментировать новости, так что у читателя есть возможность как выразить свое мнение, так и адресовать авторам и экспертам свои вопросы.