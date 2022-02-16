Тюменская служба 122 в сутки принимает до 6 тысяч звонков по вопросам коронавируса

09:00 16 февраля 2022
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Среднедневное количество звонков в феврале увеличилось на 58% и составляет порядка 6 тысяч вызовов, тогда как в январе на номер 122 поступало в среднем 2,5 тысячи вызовов. Среднее время разговора составляет 2 минуты 40 секунд, приводят статистику в департаменте информатизации региона.

С 3 февраля тюменская служба 122 перешла на круглосуточный режим работы. 

В основном тюменцы звонят на горячую линию с вопросами по лечению и самоизоляции COVID-19, вызова врача на дом, консультации по анализам на COVID-19. Рост звонков феврале обусловлен еще и тем, что теперь операторы 122 регистрируют граждан с симптомами ОРВИ в реестре дистанционного наблюдения и фиксируют необходимость оформления больничного.

Теги: горячая линия , коронавирус
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