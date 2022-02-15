В Тюменских моногоспиталях коечный фонд свободен на 15%

За сутки в моногоспиталях Тюменской области развернули дополнительно 130 койко-мест, на сегодня коечный фонд свободен на 15%.

По данным регионального Оперштаба на 15 февраля, в моногоспиталях Тюменской области развернуто 2420 коек, из них свободны 15%, днем ранее сообщалось о 2 290 койках, которые были заняты на 86,8%.

В регионе второй день наблюдается снижение числа новых случаев коронавируса. Так, за минувшие сутки выявлено 1 703 случая заболевания (на 641 случай меньше чем днем ранее), в том числе 341 среди детей (всего с начала пандемии - 138 342), 389 человек выздоровели (за весь период - 90 285), под меднаблюдением 272 260 человек. Госпитализированы за сутки 162 человека.