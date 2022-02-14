Более 40% заражений коронавирусом в УрФО приходится на штамм "дельта"

В регионах Уральского Федерального округа продолжает циркулировать штамм "Дельта". На него приходится порядка 40 процентов заражений, что является фактором риска особенно для невакцинированных и ранее не болевших пациентов, у которых наиболее высокий риск госпитализаций, сообщается на сайте полпреда Президента в УрФО со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

11 февраля в УрФО зафиксировали абсолютный максимум по числу новых случаев заражения с начала пандемии - за сутки 20 539. Во всех регионах округа сохраняется высокий уровень заболеваемости, но темпы распространения инфекции замедлились по сравнению с предыдущей неделей. Наблюдается рост числа госпитализаций. Для пациентов с коронавирусом на прошлой неделе было развёрнуто 1908 дополнительных коек. Общий коечный фонд - 15 986, свободны - 12,3 процента.

По данным тюменского Оперштаба, за минувшие сутки в Тюменской области выявлено 2 344 случая заболевания, в том числе 472 - среди детей (всего с начала пандемии - 136 639), 197 человек выздоровели (за весь период - 89 896), под меднаблюдением

266 892 человека. В моногоспиталях развернуто 2 290 коек, за сутки в них госпитализировано 154 пациента, коечный фонд свободен на 13,2%.