Конкурс социальных проектов для молодежи запускают в Тюмени

В Тюмени стартует пятый городской конкурс социально значимых молодежных проектов "Инициатива". Участвовать в нем могут НКО, в том числе общественные объединения различных форм собственности, муниципальные и государственные некоммерческие учреждения, работающие на территории города.

В конкурсе пять номинаций: социальная поддержка молодежи, профилактика асоциального поведения, приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры, содействие трудоустройству и "Наш лидер".

В каждой номинации команда может представить не более одного проекта, но поддержку в случае победы получить только по одному. Обязательное условие для команд частник младше 35 лет, который будет презентовать проект жюри.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 апреля. На 15 апреля запланирована защита проектов. Актуальная информация о конкурсе – в группе конкурса в Vk.

Организаторами конкурса выступают департамент по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени, МАУ "Тюменский городской многопрофильный центр".