В России презентовали нацпроект "Молодёжь и дети"

В Национальном центре "Россия" 12 апреля прошла презентация национального проекта "Молодёжь и дети", который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина с 2025 года. Событие объединило более тысячи выпускников форумов Росмолодёжи, участников Движения Первых, молодых учёных и руководителей молодёжных объединений.

В рамках презентации нацпроекта "Молодёжь и дети" также проходит представление проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", конкурса Росмолодёжь.Гранты, Президентского фонда культурных инициатив и Движения Первых с участием грантополучателей, которые поделятся своими историями успеха, профориентационный форум "Ключ на старт" от Российского общества "Знание" и Госкорпорации "Роскосмос". Помимо этого, будет запущен юбилейный сезон проекта "Флагманы образования", пройдёт церемония открытия пятого сезона Международной премии #МЫВМЕСТЕ и запуск нового форумного сезона Росмолодёжи.

руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров:

"Молодёжь и дети" — это не просто национальный проект, это важнейший национальный приоритет. Он охватывает более 50 миллионов человек — треть населения страны. В рамках нацпроекта мы совместно с коллегами из профильных ведомств и общественных объединений создаём все условия для развития подрастающего поколения, открывая новые возможности для образования, творчества и самореализации каждого молодого человека в стране. Для этого по нацпроекту будет капитально отремонтировано и оснащено более 8000 школ, ведётся строительство 17 современных кампусов, к 2030 году их будет 25, развиваются центры дополнительного образования. Во всех регионах России создаются молодёжные пространства, организуются масштабные фестивали, будет выдано более 15 тысяч грантов для поддержки социально значимых инициатив во всех регионах страны. Мы хотим, чтобы каждый молодой человек в России знал, что у него есть возможность реализовать свои мечты и свой талант в нашей стране.

В нацпроект "Молодёжь и дети" вошло 9 федеральных проектов, реализуемых Росмолодёжью, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Россотрудничеством, Рособрнадзором и другими. Федеральные проекты включают в себя 165 различных мер и инициатив, таких как развитие молодёжной, образовательной и научной инфраструктуры, грантовая поддержка молодёжных инициатив, повышение квалификации педагогов, вовлечение детей и молодёжи в патриотические и добровольческие движения и многое другое. Так, по нацпроекту к 2030 году будет создано 489 образовательных кластеров, повышение квалификации пройдут более 55 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения. Сейчас в стране 50 Передовых инженерных школ, а к 2030 году их будет создано ещё не менее 50.

"Нацпроект "Молодёжь и дети" набирает обороты во всех регионах. Основные его задачи – это воспитание социально ответственной, патриотичной личности, развитие талантов, реализация потенциала каждого. Большой блок в нём отведен образованию, молодёжной политике. Это, например, строительство школ, в том числе в новых регионах, выплаты классным руководителям. Уверен, это один из главных национальных проектов страны, ведь он охватывает практически каждого её жителя – это дети и молодёжь, каждый родитель, все, кто причастен к воспитанию и педагогике. Мы очень хотим, чтобы наша молодёжь была готова к вызовам времени - и технологическим, и ценностным. И от того, как будут выстроены образовательные, воспитательные компоненты сегодня, зависит, какое будущее ждёт Россию завтра", – рассказал губернатор Ямала, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Молодёжь и дети", Дмитрий Артюхов.

Презентация нацпроекта прошла в формате диалога между молодёжью и представителями федеральных ведомств, общественных организаций и глав регионов России. О мерах поддержки каждого федерального проекта рассказали сами дети, молодые люди и учёные.

Организатором события выступили Росмолодёжь совместно с Минпросвещения России, Минобрнауки России, Госкорпорацией "Роскосмос", Российским обществом "Знание", АНО "Национальные приоритеты России", президентской платформой "Россия – страна возможностей", Движением Первых, Национальным центром "Россия", Добро.рф.