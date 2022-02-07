Евгений Заболотный выразил соболезнования родным Михаила Гордубея в связи с его смертью

Председатель Тюменский городской думы Евгений Заболотный выразил соболезнования родным и близким известного тюменского художника Михаила Гордубея, пост со словами поддержки он опубликовал в своем Instagram.
"На 74-м году жизни скончался мой друг, заслуженный художник РФ Михаил Гордубей. Выдающийся тюменский живописец с неповторимым стилем, собственным взглядом на нашу родную Тюмень. Его любовь к жизни, землякам запечатлены в его прекрасных работах, его имя будем помнить всегда. Хороший, добрый человек. Талантливый, сильный, думающий художник… Соболезную родным и близким о невосполнимой утрате", - написал Евгений Заболотный.
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