Курильщиков оштрафовали почти на 300 тысяч рублей за год в Тюменской области

По данным УМВД Тюменской области, в 2021 году в сфере антитабачной деятельности выявили 630 правонарушений законодательства. На нарушителей наложили 524 административных штрафа на сумму 296,5 тыс. рублей.
Отметим, что в регионе реализуется целевая программа "Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения". В рамках программы в организациях здравоохранения за 11 месяцев 2021 года помощь по отказу от курения получили 1 тыс. 235 человек. Число отказавшихся привычки составляет 136 человек, сообщает Тюменская линия.
Для профилактики табакокурения в первом полугодии прошлого года специалистами департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области в средствах массовой информации размещено более 900 информационных материалов.
Для профилактики потребления курительного и жевательного табака, использования вейпов специалистами Областного центра профилактики и реабилитации проведено пять медиакампаний.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru