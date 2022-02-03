2382 больных коронавирусом выявлено в Тюменской области за сутки

По данным федерального оперштаба, в Тюменской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 2382 человек, госпитализированы 217, выздоровели 611 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 107 085 пациентов, выздоровели 86 523, умерли 3 753, в том числе 6 - за сутки.

Ранее мы сообщали о мобильных медпунктах в школах и спортучреждениях, где дети и взрослые с ОРВИ без предварительной записи могут получить первую медпомощь и при необходимости бесплатно протестироваться на covid. На сегодня они работают в Тюмени, Тобольске, Голышманово и поселке Боровском. Их расположение можно найти на геопортале Тюменской области, уточнить график и часы работы можно по тел. 122.