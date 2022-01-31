947 больных коронавирусом выявлено в Тюменской области за сутки

За минувшие сутки в Тюменской области коронавирус подтвердился у 947 человек, 60 госпитализированы, 216 выздоровели, подтверждено 8 смертей. Всего с начала пандемии инфекцией заразились 101 597 человек, 85 049 выздоровели, 3 734 умерли, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В целом за прошлую неделю, с 24 по 30 января, в регионе коронавирус выявлен у 5 137 человек, госпитализировано 848 человек.

Информационный центр правительства региона сегодня напомнил, что первый случай коронавируса в Тюменской области был зарегистрирован два года назад - 31 января 2020-го. Первой больной оказалась студентка из Китая.