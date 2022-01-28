Владимир Якушев вручил госнаграды руководству СИБУРа

Фото - Корпоративные коммуникации «ЗапСибНефтехима»

Торжественная церемония награждения прошла во Дворце Наместника в Тобольске в рамках рабочей поездки полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева в Тюменскую область.

Председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов награжден орденом Александра Невского. Председатель правления, генеральный директор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов удостоен ордена Дружбы.

Полпред особо подчеркнул весомый вклад компании и лично каждого награждённого в экономическое развитие не только Тобольска, но и всего региона:

Их планомерная, многолетняя работа по укреплению энергетической безопасности России, а также заслуги в развитии нефтегазового комплекса нашей страны, давно ждут своей награды. Кроме того, в прошлом году они реализовали крупнейший инвестиционный проект по производству полимеров и дали новый стимул развития Тобольска. Благодаря этому сегодня город является центром современной нефтехимии России.

Владимир Якушев также отметил, что во время пандемии компания увеличила производство востребованных в медицине марок полимеров, чтобы обеспечить страну необходимыми защитными медицинскими масками, эпидкостюмами, шприцами.

"То, что на этом предприятии в короткие сроки начали выпускать продукцию, которая нам так необходима в пандемию, доказывает, что СИБУР - это компания, в которой управленческая команда очень квалифицирована и способна ответить на любые вызовы", - сказал полпред.