Тюменские школы и колледжи уходят на дистант до 12 февраля

10:30 28 января 2022
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Школы и колледжи Тюменской области переводятся на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля, решение принял Оперштаб по недопущению завоза и распространения коронавируса.

Рекомендация касается всех учебных заведений независимо от формы собственности. Вузам рекомендовано принять аналогичное решение, детсады продолжают работать в штатном режиме.

Также приостановлены очные занятия в секциях и кружках. Тренировки могут не прерывать лишь спортивные сборные команды области.

Школьникам из льготной категории будут выданы продуктовые наборы.

Теги: коронавирус , образование , школьники
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