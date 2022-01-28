Тюменские школы и колледжи уходят на дистант до 12 февраля

Школы и колледжи Тюменской области переводятся на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля, решение принял Оперштаб по недопущению завоза и распространения коронавируса.
Рекомендация касается всех учебных заведений независимо от формы собственности. Вузам рекомендовано принять аналогичное решение, детсады продолжают работать в штатном режиме.
Также приостановлены очные занятия в секциях и кружках. Тренировки могут не прерывать лишь спортивные сборные команды области.
Школьникам из льготной категории будут выданы продуктовые наборы.
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