Тюменские школы и колледжи уходят на дистант до 12 февраля

Школы и колледжи Тюменской области переводятся на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля, решение принял Оперштаб по недопущению завоза и распространения коронавируса.

Рекомендация касается всех учебных заведений независимо от формы собственности. Вузам рекомендовано принять аналогичное решение, детсады продолжают работать в штатном режиме.

Также приостановлены очные занятия в секциях и кружках. Тренировки могут не прерывать лишь спортивные сборные команды области.

Школьникам из льготной категории будут выданы продуктовые наборы.