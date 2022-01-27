В Тюменском парке "Россия – Моя история" откроют галерею безопасности

Интерактивная экспозиция "Галерея безопасности" откроется в историческом парке "Россия – Моя история" 28 января.

Как пояснили в ГУ МЧС по Тюменской области, экспозиция создана для просвещения населения по теме пожарной безопасности, профилактики возникновения пожаров и недопущения чрезвычайных ситуаций. Представленная в экспозиции информация представлена блоками о безопасности в быту, в городской и природной среде, на водных объектах", о мерах пожарной безопасности и оказании первой помощи.