В Тюменском парке "Россия – Моя история" откроют галерею безопасности

16:15 27 января 2022
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Интерактивная экспозиция "Галерея безопасности" откроется в историческом парке "Россия – Моя история" 28 января. 

Как пояснили в ГУ МЧС по Тюменской области, экспозиция создана для просвещения населения по теме пожарной безопасности, профилактики возникновения пожаров и недопущения чрезвычайных ситуаций. Представленная в экспозиции информация представлена блоками о  безопасности в быту, в городской и природной среде, на водных объектах", о  мерах пожарной безопасности и оказании первой помощи.

Теги: выставки , МЧС
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