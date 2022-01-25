За сутки в Тюменской области коронавирус выявлен у 496 человек

За минувшие сутки в Тюменской области выявлено 496 больных коронавирусов, госпитализированы 145 пациентов, выздоровели 95 человек, летальные исходы от коронавируса подтверждены в 10 случаях. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 96 956 жителей региона, 84 287 выздоровели, 3 691 умер.

На Ямале за этот же период выявлено 711 коронавирусных больных, госпитализированы 33, выздоровел 201. С начала пандемии выявлено 66 040 больных, выздоровели 60 935, умерли 976.

В Югре за сутки подтвердилось 1 102 случая заболевания, госпитализированы 96, выздоровели 98, умерли 5. С начала пандемии выявлено 104 622 случая коронавируса, 93 979 человек выздоровели, умерли 2 142.