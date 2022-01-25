Депутаты Тюменской гордумы поздравляют молодежь с Днем студента

10:15 25 января 2022
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Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный от имени депутатского корпуса поздравил учащихся вузов и колледжей с Днем российского студенчества.

“В тюменских вузах и колледжах созданы все условия для успешного обучения и занятия наукой, развития творческих способностей. Студенческая жизнь не сводится к одной лишь учебе - наша молодежь ярко проявляет себя в различных сферах. Учебные заведения города гордятся своими молодыми учеными, волонтерами–активистами, артистами, музыкантами, спортсменами. Вы открыты знаниям, людям, получаете удовольствие от того, чем занимаетесь, и стремитесь изменить мир к лучшему. Мы верим в вас!” - отметил Евгений Заболотный. 

Спикер подчеркнул, что в достижениях молодых людей есть огромная заслуга преподавателей и сотрудников вузов, которые отдают свои силы, научный и педагогический талант важному и нужному делу. 

Евгений Заболотный пожелал студентам, чтобы знания и навыки, полученные в тюменских университетах и колледжах, открыли им двери в успешное, счастливое будущее, стали надежной основой для профессионального роста, позволили быть полезными для города и страны. 

Теги: высшее образование , депутаты , Евгений Заболотный , студенты , Тюменская городская дума
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