Депутаты Тюменской гордумы поздравляют молодежь с Днем студента

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный от имени депутатского корпуса поздравил учащихся вузов и колледжей с Днем российского студенчества.

“В тюменских вузах и колледжах созданы все условия для успешного обучения и занятия наукой, развития творческих способностей. Студенческая жизнь не сводится к одной лишь учебе - наша молодежь ярко проявляет себя в различных сферах. Учебные заведения города гордятся своими молодыми учеными, волонтерами–активистами, артистами, музыкантами, спортсменами. Вы открыты знаниям, людям, получаете удовольствие от того, чем занимаетесь, и стремитесь изменить мир к лучшему. Мы верим в вас!” - отметил Евгений Заболотный.

Спикер подчеркнул, что в достижениях молодых людей есть огромная заслуга преподавателей и сотрудников вузов, которые отдают свои силы, научный и педагогический талант важному и нужному делу.

Евгений Заболотный пожелал студентам, чтобы знания и навыки, полученные в тюменских университетах и колледжах, открыли им двери в успешное, счастливое будущее, стали надежной основой для профессионального роста, позволили быть полезными для города и страны.