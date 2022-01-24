Более 300 тысяч жителей Тюменской области прошли диспансеризацию в 2021 году

В 2021 году диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли более 300 тысяч жителей Тюменской области, самыми активными в этом были женщины, сообщили в департаменте здравоохранения.

На дообследования и второй этап диспансеризации были направлены более 70 тысяч граждан. На осмотрах были обнаружены свыше 700 случаев злокачественных новообразований, большинство заболеваний выявлены на ранних стадиях. Из новообразований по частоте встречаемости лидируют опухоли молочной и предстательной железы, легкого, трахеи и бронхов. Помимо этого, тщательные обследования желудочно-кишечного тракта и анализ кала на скрытую кровь, входящие в диспансеризацию, позволили выявить более 100 случаев онкологии органов ЖКТ.

Почти пять тысяч человек в результате профилактических обследований узнали о нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы, при этом 70 % из них страдали от повышенного артериального давления, но ранее не обращались к врачу с этой проблемой. Среди самых распространённых факторов риска развития заболеваний у тюменцев специалисты отметили нерациональное питание, высокий показатель холестерина в крови, избыточную массу тела и низкий уровень физической активности.

Воспользоваться своим законным правом и пройти диспансеризацию может каждый гражданин РФ, в возрасте 18-39 лет – 1 раз в 3 года, а с 40 лет – ежегодно. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства с паспортом, полисом ОМС и СНИЛС. Кроме того, в соответствии с федеральным законодательством, работодатели должны предоставлять сотрудникам для прохождения диспансеризации один оплачиваемый день раз в три года на основании письменного заявления сотрудника. Работники, которые уже получают пенсию, а также те, кому до нее осталось не более 5 лет, могут брать для диспансеризации два оплачиваемых выходных дня ежегодно, отмечают в депздраве.