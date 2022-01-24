"Спутник М" для вакцинации подростков получили Ямал и Югра

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Первые поставки двухкомпонентной вакцины "Спутник М" ("Гам-КОВИД-Вак-М") получили ЯНАО и ХМАО-Югра, вакцинация подростков от коронавируса начнется в округах на этой неделе.

Ямал получил 480 комплектов доз вакцины, препарат будет распределен и направлен в муниципалитеты, вакцинация будет вестись в образовательных учреждениях, там же собирают согласия на процедуру, сообщает пресс-служба губернатора.

В Югру поставлено 1200 доз вакцины, первыми начнут прививать подростков в Сургуте, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский на своей странице в Instagram.

Пройти процедуру смогут подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинация проводится добровольно по письменному заявлению одного из родителей, в два этапа с интервалом в три недели. Противопоказаниями являются тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, возраст до 12 лет, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний.