Работодателям рекомендовали давать вакцинирующимся сотрудникам два выходных дня

16:16 20 января 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений разработаны рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, двух оплачиваемых дней отдыха.

В рекомендация отмечено, что условия и порядок предоставления оплачиваемых дней необходимо предусматривать в коллективных договорах или локальных нормативных актах предприятия.

В настоящее время более 117 тысяч тюменцев смогли воспользоваться данными мерами. Департамент труда и занятости населения Тюменской области рекомендует работодателям, предоставившим своим работникам вышеуказанные меры, пройти опрос, размещенный на главной странице Интерактивного портала департамента.

Теги: вакцинация , коронавирус
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2022