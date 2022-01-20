Работодателям рекомендовали давать вакцинирующимся сотрудникам два выходных дня

Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений разработаны рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, двух оплачиваемых дней отдыха.

В рекомендация отмечено, что условия и порядок предоставления оплачиваемых дней необходимо предусматривать в коллективных договорах или локальных нормативных актах предприятия.

В настоящее время более 117 тысяч тюменцев смогли воспользоваться данными мерами. Департамент труда и занятости населения Тюменской области рекомендует работодателям, предоставившим своим работникам вышеуказанные меры, пройти опрос, размещенный на главной странице Интерактивного портала департамента.