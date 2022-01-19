На Ямале выявлено шесть случаев заражения омикрон-штаммом

10:34 19 января 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Новый штамм диагностирован у четверых взрослых и двоих детей Ямала. Болезнь протекает в легкой форме, ямальцы соблюдают карантин и проходят лечение амбулаторно, сообщается в Telegram-канале правительства ЯНАО. 

Регион обеспечен запасом лекарств, свободным коечным фондом, при необходимости будет развернут резерв. Сейчас в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях занято около 190 коек.

По оценкам экспертов, от госпитализации и тяжелого течения "омикрона" может защитить вакцинация. Особенно важно сейчас сделать прививку тем, кто вакцинировался или болел более полугода назад.

Ранее в УрФО случаи заражения омикрон-штаммом выявлены в Свердловской и Челябинской областях, в Тюменской области, по данным на 18 января, таких случаев не зарегистрировано. 

 

Теги: коронавирус , омикрон , ЯНАО
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2022