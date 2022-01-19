На Ямале выявлено шесть случаев заражения омикрон-штаммом

Новый штамм диагностирован у четверых взрослых и двоих детей Ямала. Болезнь протекает в легкой форме, ямальцы соблюдают карантин и проходят лечение амбулаторно, сообщается в Telegram-канале правительства ЯНАО.

Регион обеспечен запасом лекарств, свободным коечным фондом, при необходимости будет развернут резерв. Сейчас в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях занято около 190 коек.

По оценкам экспертов, от госпитализации и тяжелого течения "омикрона" может защитить вакцинация. Особенно важно сейчас сделать прививку тем, кто вакцинировался или болел более полугода назад.

Ранее в УрФО случаи заражения омикрон-штаммом выявлены в Свердловской и Челябинской областях, в Тюменской области, по данным на 18 января, таких случаев не зарегистрировано.