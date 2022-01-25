Моор посоветовал тюменцам перед взрывным ростом заражений коронавирусом обновить домашние аптечки

В Тюменской области зафиксированы случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса, он очень заразен, поэтому нужно избегать общественных мест и быть готовыми при первых симптомах ОРВИ приступить к лечению, отметил губернатор Александр Моор в Instagram:

В зоне риска сегодня находится практически каждый из нас. Особенно это касается тех, кто ещё не вакцинировался или пропустил срок ревакцинации. В такой период следует как можно меньше находиться в общественных местах. Чтобы не упустить время, не подвергать опасности себя и окружающих, прошу вас уже сейчас проверить содержимое домашней аптечки. Необходимо обновить запас лекарств с расчётом на каждого члена семьи.

Глава региона сообщил, что в его домашней аптечке на такой случай есть рекомендованные Минздравом общедоступные противовирусные препараты: умифеновир, парацетамол, лекарства от боли в горле, сосудосуживающие капли в нос и витамин С.

Моор напомнил, что не все зависит от врачей, поэтому нужно ставить прививки от Covid-19, вовремя ревакцинироваться, обязательно носите маски в общественных местах и городском транспорте и обрабатывать руки антисептиками.