Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в Тюмени

В Тюменской области зарегистрирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон". Заболел мужчина 46 лет, не имеющий полного курса вакцинации. Он изолирован, проходит лечение на базе моноинфекционного госпиталя. За границу не выезжал. Ситуация находится на контроле, сообщили в региональном РПН.

Новый геновариант вируса SARS-CoV-2 выявлен Тюменским научно-исследовательским институтом краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора при проведении фрагментарного секвенирования.

Тюменская область - последний в Уральском федеральном округе субъект, где зафиксированы случаи заражения омикрон-штаммом. Первыми о выявлении в тестах нового штамма сообщила Свердловская область, за ней Челябинская область и Ямал, сегодня появились сообщения о заражении в Курганской области и в Югре.