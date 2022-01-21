Оперштаб рассказал о готовности медучреждений к пятой волне коронавируса

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План по привлечению дополнительных сил и ресурсов в региональную систему здравоохранения при ухудшении эпидемической ситуации обсудили на заседании Оперативного штаба Тюменской области по недопущению завоза и распространения коронавируса в Тюменской области.

Об основных показателях готовности рассказала директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.

Наличие коек в моногоспиталях

В регионе может быть развернуто в общей сложности 7 тысяч 800 коек, в том числе - до 2 тысяч детских. Кроме того, есть возможность развернуть до 400 коек в дневных стационарах.

Тестирование населения на COVID-19

Проводится в 23 лабораториях. В октябре и ноябре 2021 года выполнялось до 10 тысяч тестов в сутки. В случае осложнения эпидемиологической обстановки лаборатории способны перейти на круглосуточную работу, а ежесуточное количество исследований может быть увеличено до 14-15 тысяч.

КТ

В период ноябрьского пика заболеваемости проводилось около 1 тысячи 500 компьютерно-томографических исследований в сутки. Использование недавно приобретенного дополнительного оборудования и привлечение частных клиник позволит при необходимости увеличить количество КТ-исследований до 2 тысяч 500 в сутки.

Кислород

Сейчас тюменские моногоспитали используют при лечении пациентов с COVID-19 от 5 до 8 тонн кислорода каждые сутки. При развертывании максимального количества дополнительных коек этот показатель может увеличиться до 50 тонн. При этом в регионе обеспечено наличие постоянного суточного запаса кислорода не менее 400 тонн.

Медикаменты

В регионе создан запас лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, достаточный для двух с половиной - трех месяцев работы.

Персонал

В настоящее время помощь пациентам с COVID-19 на амбулаторном этапе оказывают 322 врача и 603 средних медицинских работника. При ухудшении эпидемиологической ситуации к этой работе дополнительно могут быть привлечены еще 990 врачей и 1 тысяча 375 средних медработников.

Кроме того, для работы в региональной системе здравоохранения могут быть дополнительно привлечены до 3 тысяч студентов и 100 преподавателей медицинского университета и медколлеждей.

Вакцинация

План по вакцинации в регионе выполнен - прививки поставили 80% от взрослого населения. Ревакцинировано на сегодня более 160 000 человек.

Отметим, в четверг региональное управление Роспотребнадзора заявило, что в регионе выявлен первый случай заболевания омикрон-штаммом, заразность которого в разы превышает предыдущие "версии" коронавируса.