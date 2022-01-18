У жителя ХМАО-Югры в Омске выявили омикрон-штамм

13:26 18 января 2022
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 Омское управление Роспотребнадзора сообщило, что на 18 января в регионе выявлено 13 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", в том числе у жителя Югры.

"Первый случай завозной, заболевший прибыл из Республики Казахстан. Выявлен активно при осуществлении санитарно-карантинного контроля в аэропорту г. Омска. Еще один заболевший прибыл из другого региона – ХМАО (Югра). В остальных случаях заболевшие не выезжали за пределы Омской области, но посещали места с массовым скоплением людей", - следует из сооьбщения омского РПН. 

Заболевшие изолированы, заболевание протекает в форме ОРВИ легкой степени тяжести, все контактные обследованы. Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Омской области.

Теги: коронавирус , омикрон , Роспотребнадзор
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